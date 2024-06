MALTEMPO: attese piogge eccezionalmente abbondanti sull’Emilia-Romagna fino a martedì

Goccia fredda in sfondamento nelle prossime ore sulle nostre regioni settentrionali e su parte del centro con marcata instabilità e fenomeni anche intensi tra Lombardia, Liguria centrale, Toscana, basso Piemonte e basso Veneto.

Sul resto del nord fenomeni più sparsi e intervallati da lunghi momenti asciutti, così come sul resto del centro.

Ecco la distribuzione dei fenomeni nella prima fase, cioè tra questa notte e il pomeriggio di domenica:

La posizione del vortice richiamerà costantemente aria umida da SE lungo l’Adriatico, esaltando la fenomenologia a ridosso dell’Emilia-Romagna, complice anche l’effetto stau indotto dalla presenza dell’Appennino. Ed è infatti qui che i fenomeni colpiranno in modo più convinto, continuo, anche pericoloso, come mostrano in modo eloquente queste mappe:

Quella sopra evidenzia gli accumuli (in rosso anche oltre 70mm) previsti tra domenica sera e lunedì a mezzogiorno, i più preoccupanti sono attesi sul Ravennate, nel Modenese e nel Reggiano, ma la mappa successiva, rincara ulteriormente la dose sul Modenese, che risulterebbe la provincia più colpita in assoluto sino a martedì mattina:

Il vortice freddo esaurirà la sua azione entro la serata di mercoledì, poi tornerà il caldo, ma tra venerdì e domenica il nord potrebbe essere colpito da nuovi impulsi temporaleschi.