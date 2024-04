Estate ROVENTE? Dipende da dove si posizionerà l’anticiclone, guardate!

Quasi tutto dipenderà da lui: dal suo posizionamento, dalle sue velleità di conquista delle medie latitudini e contemporaneamente dalla vivacità delle correnti atlantiche e in ultimo, ma non per ultimo, dalla fossa delle Canarie.

Spieghiamoci meglio perché mostrando le mappe tutto diventa maledettamente semplice e chiaro:

La fossa delle Canarie è questa sopra: le saccature ci si infilano dentro e per un sistema di vasi comunicanti l’Italia finisce di rimbalzo nel forno. Se la saccatura si muove ci sono speranze di schiodare il caldo dalla Penisola, se resta lì bloccati, ci becchiamo i 40°C: PUNTO!

Altra ipotesi, l’anticiclone resta basso di latitudine e defilato sulle Azzorre, ne derivano disturbi temporaleschi in sequenza tra nord e centro, poco caldo e tanti temporali pericolosi, ma questo più che un andamento generale, sembra una fase, difficilmente può mantenersi un simile equilibrio per settimane:

Vediamo ora invece un altro schema: l’anticiclone si innamora dell’Iberia (e per loro sarebbero dolori visto che lì sta piovendo ormai sempre meno) e sull’Italia giungono correnti fresche da nord portando instabilità soprattutto al sud, ci sono state estati così nel passato, ad esempio quella del ’98. L’alta pressione sulla Spagna impedisce gli affondi freddi verso le Canarie, così l’estate da record da noi non arriva.

E osserviamo ora un altro schema: questo è l’anticiclone esteso lungo i paralleli che sembra non dare scampo, in realtà non essendoci una radice africana così spiccata, il caldo sarebbe sopportabile, anche se la stabilità apparirebbe qui prolungata.

Infine ecco un altro caso di anticiclone ben esteso con una lingua calda su di noi e con le saccature che arrancano da ovest, sfruttando la fossa delle Canarie, questa è una situazione di caldo importante, forse peggiore di quella evidenziata sopra in uno schema barico simile. C’è sempre la speranza in questi casi che poi l’anticiclone si sposti temporaneamente più ad est, ma deve esaurirsi l’anomalia che risucchia come un “buco nero” tutte quelle saccature a ridosso di Azzorre e Canarie:

Quale di questi schemi risulterà più frequente in questa stagione estiva? Forse quello della mappa numero 4, con l’anticiclone ben esteso da ovest verso est e con qualche disturbo evidenziato nella mappa numero 2: insomma caldo a tratti anche intenso ma intervallato da situazioni temporalesche, specie al nord. Si tratta però solo di ipotesi, seguite gli aggiornamenti.

Ps. L’importante sarebbe evitare la Fossa delle Canarie…

