Sarà ESTATE piena su mezza Italia tra una settimana

Sembra non ci siano più dubbi: l’alta pressione tornerà ad invadere il Mediterraneo e tutto il nord Italia tra pochi giorni. L’inizio di settimana, in verità, sarà ancora un po’ condizionato dalle correnti da ovest, molto più fresche in quota e anche parecchio instabili, pertanto bisognerà ancora fare i conti con i temporali.

Sia lunedì 18 che martedì 19 saranno due giornate turbolente: tanti temporali colpiranno Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, Emilia. Anche le zone interne del centro Italia dovranno fare i conti con acquazzoni, tuoni e chicchi di grandine. Ma si tratterà pur sempre di fenomeni isolati e non di perturbazioni organizzate.

Dopo questi temporali, ecco che si spalancano le porte dell’alta pressione. Un immenso anticiclone delle Azzorre avvolgerà l’Europa centro-occidentale e poi anche l’Italia, fin dalla giornata di mercoledì, ma gli ultimi aggiornamenti mostrano una graduale trasformazione di questo anticiclone.

La radice dell’alta pressione si sposterà lentamente verso est, passando dall’oceano all’Africa nord-occidentale. Insomma, l’anticiclone assumerà connotati nordafricani e spedirà verso l’Europa masse d’aria piuttosto calde, le quali si riscalderanno ulteriormente, in corso d’opera, grazie al fenomeno della subsidenza.

La persistenza dell’anticiclone tra giovedì 21 e domenica 24 maggio farà impennare le temperature a tutte le quote: sia in montagna che in pianura. Saranno giornate, insomma, tipicamente estive a tutte le quote. Si ipotizzano valori fino a 20°C a 1500 metri sulle Alpi e fino a 30-31°C in pianura Padana. I giorni più caldi potrebbero essere quelli di sabato e domenica, un weekend letteralmente estivo.

Eloquenti le temperature previste a 1500 metri dal modello GFS su base grafica Meteociel:

Si andrà a maniche corte su Milano, Torino, Bologna, Trentino, Aosta e tante altre località del settentrione. Clima molto mite, addirittura caldo, su Toscana, Sardegna, Lazio, Umbria: qui le massime oscilleranno tra i 25 e i 29°C.

Il sud Italia e il medio-basso Adriatico si troveranno sul fianco orientale dell’anticiclone, pertanto vedranno temperature un po’ più basse ma senza particolari tonfi della colonnina di mercurio.