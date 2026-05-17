Tornano i temporali lunedì 18, ecco dove

Il tempo è sicuramente migliorato nelle ultime 24 ore dalle Alpi alla Sicilia dopo che il vortice freddo dei giorni scorsi si è definitivamente allontanato verso i Balcani. Tuttavia, prima di un imponente rinforzo della pressione, ormai confermato da metà settimana, bisognerà fare i conti con nuovi improvvisi temporali che andranno a interrompere questa parentesi più stabile e asciutta.

Piccola precisazione: non sono previste perturbazioni ben organizzate come quelle occorse nelle ultime settimane, bensì faremo i conti semplicemente con instabilità circoscritta e disorganizzata, ovvero i classici temporali pomeridiani e serali.

Nel corso di questo lunedì 18 maggio in alta quota arriveranno refoli freschi da ovest che inevitabilmente produrranno tantissime turbolenze su quasi tutto il nord e le zone interne del centro Italia. Tradotto in parole povere, l’aria fresca in quota scorrerà su aria più tiepida presente nei bassi strati, ovvero quella che si accumula durante le ore mattutine per effetto del sole, provocando lo sviluppo di rovesci e temporali improvvisi che potranno scatenare anche locali nubifragi o grandinate.

Gli ultimi aggiornamenti dei principali centri meteo a scala locale, come ad esempio il modello Harmonie su base grafica Meteologix, propongono una seconda metà di giornata piuttosto pazzerella e inaffidabile per le regioni del centro e del nord.

Nelle aree interne si svilupperanno parecchi temporali e rovesci, specie tra Piemonte e Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia e anche nelle zone interne tra Toscana, Marche, Abruzzo e Umbria. Come specificato poc’anzi saranno fenomeni intermittenti e di breve durata, ma considerando che parliamo pur sempre di temporali è lecito aspettarsi fenomeni potenzialmente intensi come chicchi di grandine di medie dimensioni, locali nubifragi oltre che intense raffiche di vento.

Andrà molto meglio al sud dove il tempo sarà prevalentemente sereno, eccetto isolati acquazzoni pomeridiani a ridosso dell’Appennino. Ulteriore instabilità arriverà martedì, ma di questo ne discuteremo nei prossimi aggiornamenti.