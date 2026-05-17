Anticiclone sub-tropicale, zero termico oltre 4000m da giovedì 21

L’alta pressione è confermata su tutta la nostra penisola a partire da metà settimana. Prima del suo arrivo ci sarà ancora spazio per qualche improvviso temporale anche piuttosto forte all’inizio settimana, soprattutto in Val padana, sulle Alpi e anche nelle zone interne del centro Italia.

Tuttavia questi saranno gli ultimi fenomeni a sfondo temporalesco prima di un improvviso miglioramento che potrebbe catapultarci letteralmente in piena estate su più di mezza Italia. Il ritorno del bel tempo sarà operato dall’alta pressione subtropicale che inizialmente sarà di stampo oceanico ma di ora in ora assumerà connotati sempre più nordafricani, ragion per cui invierà verso l’Italia e l’Europa centrale masse d’aria sempre più calde che avranno il merito di spedire le temperature su valori estivi.

Insomma potrebbe ergersi un vasto promontorio nordafricano su più di mezza Europa, regalando così la prima ondata di caldo di stampo estivo in questa tarda primavera. La colonnina di mercurio salirà rapidamente verso l’alto già a partire da mercoledì, ma l’apice del caldo è atteso tra venerdì 22 e domenica 24 maggio dal momento che le temperature massime rischiano di raggiungere facilmente i 30 o 31°C su diverse località della pianura padana e anche nei fondovalle alpini.

Temperature esageratamente alte previste anche in quota, considerando che nel prossimo weekend sulle Alpi potremmo arrivare fino a 20°C a 850 hPa (circa 1500 metri di altitudine). Temperature assolutamente anomale in questo periodo dell’anno che giocoforza spediranno verso l’alto lo zero termico.

Tra sabato 23 e domenica 24 maggio gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS su base grafica Meteociel indicano uno zero termico addirittura a 4200 metri di altitudine.

Questo significa che per registrare una temperatura di 0°C occorrerà spingersi oltre i 4000 metri di altezza, praticamente alle altissime quote dell’arco alpino, rappresentando un grosso problema per tutta la neve presente al di sotto di queste quote.

Non è ancora chiaro quanto durerà questa anomala ondata di caldo per l’Europa centrale e il nord Italia, ma sembra proprio che possa farci compagnia almeno fino al 25 maggio.