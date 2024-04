L’ANTICICLONE AFRICANO sconvolgerà la primavera: guardate che temperature!

Siamo nella prima decade di aprile e già si parla di anticiclone africano sul Mediterraneo. La cosa che più preoccupa è che il tutto si presenti dopo un inverno a livello di temperature completamente inesistente in area italica. Il famigerato “Gobbo”, in verità, ha già fatto una sua apparizione la settimana scorsa, sfogando però le sue ire più ad est, in prossimità della Penisola Ellenica, ma con riflessi anche sul nostro meridione.

La rimonta africana che si prevede tra sabato e martedi sarà invece più centrale; in altre parole “non ci sarà scampo per nessuno” al sopra media termico consistente, previsto nel lasso temporale in parola.

La mappa che vi proponiamo ora deve fare riflettere…e non poco. Si tratta di una previsione imbastita dal centro di calcolo ECMWF per la giornata di domenica 7 aprile:

Questa cartina ci fa riflettere sia per l’eccezionalità della bolla calda che interesserà in pieno la nostra Penisola, ma soprattutto perchè essa non si presenta come frutto di uno scambio meridiano spiccato. In altre parole, se il bilancio termico fosse uguale a zero, ad una risalita calda sul Mediterraneo e l’Italia dovrebbe corrispondere una forte discesa fredda sul bordo occidentale dell’Europa e sul Vicino Atlantico CHE INVECE NON C’E’!

La cosa grave che si sta verificando negli ultimi anni è proprio questa, ovvero ondate di caldo che non scaturiscono da scambi meridiani spiccati; basta infatti una modesta ondulazione in Atlantico per scatenare “l’inferno” più ad est, in questo caso sull’Italia. Questo la dice lunga su come siano saltati i meccanismi di termoregolazione che dovrebbero essere garantiti dagli oceani, dato che anch’essi si presentano sempre più caldi.

La giornata di sabato 6 aprile sarà probabilmente una giornata da ricordare per gran parte dell’Europa centro-occidentale in quanto si potrebbero toccare i 30° su diverse nazioni; altri record termici saranno quindi serviti su un piatto d’argento già ampiamente succulento dopo il non-inverno appena passato.

In Italia le giornate “peggiori” saranno domenica 7, lunedi 8 e martedi 9 aprile. In questo frangente, i 30° potrebbero essere raggiunti, se non del tutto valicati e non solo sulle aree del meridione.

La seconda mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 15 di domenica 7 aprile:

Ecco i 30°! Si toccheranno probabilmente sulla Sicilia e sulla Lucania, ma 29° saranno a portata di mano su Sardegna ed Emilia Romagna. Osservate però il resto d’Italia che presenterà valori termici oltre i 25° su diverse regioni…in altre parole, sarà quasi ESTATE.

Tra lunedi 8 e martedi 9 aprile andrà “ancora peggio“. Vi presentiamo le temperature attese in Italia alle ore 15 di lunedi 8 aprile, ma quelle di martedi 9 aprile saranno molto simili:

In sequenza: 32° sulla Sardegna settentrionale, 31° sul Tavoliere delle Puglie, 30° su Sicilia, Lucania e persino sull’Emilia Romagna. Molte aree della Penisola alle prese con temperature superiori a 25° con punte di 27-28° abbastanza diffuse…in pratica temperature normali per la prima metà di giugno!