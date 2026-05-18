Nuovi TEMPORALI in arrivo nelle prossime ore su queste regioni

Ancora un po’ di instabilità nelle prossime 24-36 ore, stante il transito della coda di una moderata perturbazione. Lunedi 18 verrà interessato soprattutto il nord, mentre martedì 19 sarà la volta del centro e del meridione. Vediamo come si presentava la situazione meteorologica a scala europea questa mattina alle ore 7.30, attraverso le immagini satellitari:

La coda della perturbazione che ci interesserà nei prossimi 2 giorni si distende questa mattina dal Mare del Nord al Golfo del Leone. Si muoverà verso levante nelle prossime ore, causando temporali soprattutto sul nord-ovest in serata. Dietro di essa di nota la “gobba” dell’anticiclone sub-tropicale che a partire da mercoledi 20 maggio farà piazza pulita di nubi e piogge su tutta l’Europa centro-occidentale ed in parte anche in Italia, con conseguente aumento delle temperature, ma ne riparleremo.

Per il momento esaminiamo le piogge attese in Italia fino alle ore 12 di lunedi 18 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Al nord nuvolosità sparsa con i primi piovaschi in corrispondenza delle Alpi e delle alte pianure, ma cose di poco conto. Tempo invece abbastanza buono al centro e al sud, a parte addensamenti nelle aree interne senza fenomeni.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di lunedi 18 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Temporali sul Piemonte nel pomeriggio, in trasferimento attenuato verso la Liguria in serata, dove avremo alcuni rovesci. Acquazzoni e qualche colpo di tuono nel pomeriggio su alta Lombardia, alto Veneto, Trentino e Friuli. Sempre nel pomeriggio, qualche temporale isolato non si esclude nelle aree interne dell’Abruzzo e della Lucania, ma in attenuazione al calare del sole, per il resto tempo asciutto.

Sul fronte delle TEMPERATURE, i valori si prevedono gradevoli un po’ovunque, ma ancora un po’ freschi sotto eventuali rovesci o temporali.