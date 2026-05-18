Ondata di caldo in arrivo sull’Italia, ecco quanto durerà

L’arrivo dell’anticiclone porterà sole e caldo ovunque da mercoledì 20 in poi, ancor più nel fine settimana 23-24 maggio. Siete pronti a spogliarvi? Siete pronti a partire per un bel week-end al mare per godervi il sole sulla spiaggia assolata? Ci sarebbe davvero da approfittarne, anche la stagione estiva vive di episodi e questa è una ghiotta occasione per fare il pieno di sole.



Tutto comincerà dalla Valpadana, dove l’aria calda di matrice subtropicale inizierà a risalire già da metà settimana, portando temperature massime prossime ai 30°C e cieli limpidi entro venerdì 22 maggio. Da qui il caldo si estenderà rapidamente ai fondovalle alpini, dove l’effetto di compressione dell’aria contribuirà a rendere le giornate più afose, e poi alle zone interne del centro e alla Sardegna, dove il sole sarà protagonista assoluto. Al sud e lungo il medio Adriatico il caldo si farà sentire in modo più moderato, ma la differenza sarà di pochi gradi: anche qui il tempo sarà stabile e luminoso, con valori termici comunque superiori alla media stagionale. Ecco le temperature mediamente previste per sabato 23 maggio sull’Italia, secondo MeteoLive.it:

Secondo le ultime analisi, questa fase calda durerà forse fino al 28/29 maggio. La “goccia fredda” che sembrava poter insidiare il settentrione verrà respinta al mittente, mantenendo il campo barico solido e ben strutturato sull’Italia. L’anticiclone subtropicale, alimentato da correnti calde in risalita dal Nord Africa, garantirà giornate pienamente soleggiate e un progressivo aumento delle temperature anche in quota, con isoterme di +16/+18°C a 1500 metri su gran parte del Paese.

Solo dal 30 maggio secondo la media degli scenari del modello GFS ed ECMWF si intravvede una possibile flessione del campo barico, con qualche temporale anche intenso al nord e un moderato calo termico, in grado di coinvolgere parzialmente anche le regioni centrali, solo marginalmente il meridione. Ecco la media degli scenari di GFS su base grafica Meteociel:

L’impressione generale è che l’estate voglia giocare d’anticipo, proponendo un assaggio deciso di stabilità e calore. Sarà un caldo asciutto e luminoso, tipico delle prime espansioni subtropicali, ma con qualche possibile sorpresa verso fine mese, quando le correnti atlantiche potrebbero tornare a bussare alle porte del nord Italia.

Attendibilità dell’arrivo dell’anticiclone: 70% alta

Attendibilità di una sua durata fino alla fine del mese: 55% media

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