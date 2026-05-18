Tutti i TEMPORALI di martedi 19: le regioni colpite

L’ultima perturbazione (moderata) in Italia, prima che l’alta pressione faccia piazza pulita di nubi e piogge sull’Europa centro-occidentale, portando l’ormai consueto anticipo d’estate anche sulla nostra Penisola.

Nella giornata di lunedi 18 maggio il fronte nuvoloso darà effetti soprattutto sulle REGIONI SETTENTRIONALI tra pomeriggio e sera. Martedì 19 maggio i fenomeni maggiori si sposteranno al centro e al sud, anche se si tratterà di precipitazioni abbastanza isolate ed arroccate in prevalenza nelle aree interne e montuose.

La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Italia nelle ore centrali di martedì 19 marzo secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Ecco l’ultimo fronte perturbato della serie, prima della (prevista) rimonta anticiclonica che chiuderà la porta occidentale a doppia mandata probabilmente fino a fine mese. La depressione presente ad ovest dell’Irlanda verrà sbattuta in pieno Oceano ed il gobbone anticiclonico si impadronirà di buona parte del nostro Continente, portando un‘estate anticipata anche su diversi settori italiani.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese sul nostro Paese tra le 00 e le 12 di martedì 19 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Tra la notte e le prime ore del mattino avremo rovesci sulla media ed alta Toscana, specie nei settori interni. Residui fenomeni anche sul Levante Ligure, ma in attenuazione. Rovesci in transito da ovest verso est su Veneto, Trentino e Friuli, seguiti da schiarite. Più a sud, acquazzoni tra il sud dell’Abruzzo, il Molise, le zone interne della Puglia, la Lucania e le aree interne della Calabria. Sul resto d’Italia tempo asciutto o con piogge poco probabili.

Passiamo adesso alla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 12 e le 00 su mercoledi 20 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Ultimi rovesci nelle aree interne della Toscana, in attenuazione. Acquazzoni si presenteranno nelle aree interne di Marche, Abruzzo e Molise, con basso rischio di sconfinamenti lungo le coste. Più a sud, acquazzoni tra le zone interne della Campania, sulla Lucania e la Calabria orientale. Qualche piovasco, sempre nel pomeriggio, si attiverà anche lungo la fascia prealpina specie occidentale, ma con accumuli di poco conto. Su tutte le altre regioni tempo asciutto o con piogge poco probabili. Quadro termico sempre su valori gradevoli, ancora un po’ freschi sotto eventuali rovesci o temporali.