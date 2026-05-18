CALDO ANOMALO: maggio chiuderà col botto?

Nelle prossime 24-36 ore transiterà l’ultimo elemento perturbato che elargirà qualche temporale, dapprima al nord, poi anche al centro e al sud, specie nei settori interni. Successivamente, a partire da mercoledi 20 maggio, l’alta pressione farà una spettacolare rimonta su tutto il quadrante occidentale dell’Europa, per poi posizionarsi con un massimo molto forte in prossimità dell’Europa centro-settentrionale all’inizio della settimana prossima.

L’anticiclone interesserà anche la nostra Penisola, ma in maniera più marginale. Resteranno infatti attive correnti relativamente più fresche che disturberanno in parte il tempo del nostro centro-sud, con qualche temporale nelle aree interne associato ad un po’ di vento settentrionale. Al nord, sulla Sardegna e lungo il Tirreno l’aumento delle temperature sarà invece più marcato ed associato a condizioni maggiormente stabili e soleggiate.

La prima mappa è la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello GFS elaborato su base grafica Meteociel e valida per martedi 26 maggio:

Ecco le infiltrazioni relativamente più fresche che interesseranno il settore centro-meridionale italico con qualche temporale pomeridiano in Appennino, un po’ di vento e temperature non troppo elevate. Discorso diverso invece per il settentrione, il medio-alto Tirreno e la Sardegna; qui arriverà del caldo associato a condizioni di tempo stabile e soleggiato; in pratica un anticipo d’estate.

Quanto durerà questa situazione? Solitamente, alte pressioni come queste presentano lunga durata. Le mappe oggi in nostro possesso provano ad ipotizzare un cedimento della pressione che dovrebbe manifestarsi attorno alla fine del mese. La seconda mappa è la media degli scenari del modello GFS elaborata su base grafica Meteociel valida per sabato 30 maggio:

Notiamo l’ingresso di correnti più fresche da nord-ovest sull’Italia, che dovrebbero portare alcuni temporali in marcia da nord verso sud, unitamente ad un quadro termico maggiormente in linea con le medie del periodo. Nei prossimi giorni faremo meglio il punto su queste prospettive, con nuovi articoli ed analisi che ovviamente vi invitiamo a leggere.