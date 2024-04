E’ vero che raggiungeremo i 50°C quest’estate?

Ogni anno cade qualche record di caldo sul nostro Paese e in Europa, ormai ci siamo abituati. Pensare però che si possano raggiungere queste temperature da forno è sicuramente molto azzardato.



Certo: i termometri delle farmacie o delle auto esposte al sole in un parcheggio rovente tutto il giorno possono segnare punte anche superiori a questi valori, ma se ciò avvenisse bisognerebbe probabilmente chiamare in causa la molteplice combinazione: Scirocco-anticiclone africano-incendio boschivo nella zona, isola di calore urbana…E tutto ciò è al momento difficile da ipotizzare.

E’ vero: in Sardegna nel luglio 2023 si sono raggiunti i 48,2 gradi centigradi, eguagliando il record storico della più alta temperatura mai registrata in Europa da Enti ufficiali. A raggiungere lo storico record è stata la città di Jerzu, in provincia di Nuoro.

A Cagliari Elmas sono stati raggiunti i 44.6°C e a Olbia i 47.4°C, mentre Decimomannu, sempre in Sardegna, ha toccato i 46.8°C. In Sicilia Palermo sempre nel 2023 ha toccato i 47,2°C, mentre Roma si è fermata a 40°C.

Sicuramente questi picchi sono estremi e possono interessare soprattutto le isole maggiori e la Puglia, più raramente la Calabria, la Toscana ed eccezionalmente il Lazio e l’Emilia-Romagna, ancora più difficile che possano raggiungersi sulle città del nord-ovest, anche se l’aumento esponenziale dell’occupazione di suolo in città come Milano, porteranno probabilmente a battere il record di 40°C nel capoluogo lombardo nel corso dei prossimi anni.



Le proiezioni di un’estate torrida, contrassegnata da numerose onde di calore di matrice africana, non sono certo una novità, ma non è affatto detto che si possano toccare punte così elevate: i 50°C restano comunque un traguardo non scontato e oltretutto pericoloso per la salute umana, specie alle nostre latitudini, dove non siamo affatto abituati a questi exploit.

Al momento le prime proiezioni stagionali vedono questa calura estrema soprattutto nella seconda metà di giugno, mentre a luglio saranno probabili un paio di ondate roventi ma potrebbero ripetersi le situazioni temporalesche estreme già osservate al nord lo scorso anno (più probabili nella seconda metà), infine in agosto potrebbero tornare momentaneamente temperature da forno. Ricordatevi però: sono solo proiezioni, anche se è pur vero che per trovare un’estate con temperature complessivamente sotto la media bisogna tornare indietro ormai di molti anni.