L’anticiclone STRONCA il MALTEMPO: in vista un anticipo d’estate!

Voglia di mare, voglia di spiaggia. E’ un po’ presto ma l’anticiclone farà di tutto per respingere al mittente l’attacco delle perturbazioni atlantiche e soprattutto cercherà di relegare temperature simil estive più che primaverili.

Lo farà soprattutto nel fine settimana 6-7 aprile, quando ritroveremo punte di 26°C sulle zone interne di Sicilia e Sardegna e nel Foggiano, punte di 24°C in Valpadana e nelle zone interne della Toscana, paradossalmente farà più fresco lungo le coste (le brezze marine manterranno i valori attorno ai 18-20°C).

Un disturbo a questo idillio tardo primaverile potrebbe intervenire tra martedì 9 e mercoledì 10 con il passaggio di una saccatura atlantica che potrebbe determinare qualche rovescio o temporale, in movimento irregolare verso il centro-sud, come mostra il modello americano, ma la sua attendibilità al momento non supera il 45%:

Il ritorno dell’anticiclone però non si farà attendere e da giovedì 11 a sabato 13 torneremo a sperimentare condizioni di bel tempo con nuovo rialzo termico:

E le temperature torneranno a salire, pur senza raggiungere picchi estivi, come vediamo dalle mappe del modello americano previste per il pomeriggio di sabato 13:

Un altro possibile disturbo alla persistenza dell’anticiclone nel Mediterraneo potrebbe intervenire intorno a domenica 14 o lunedì 15 aprile, ma qui la prudenza è veramente d’obbligo. La media degli scenari del modello americano infatti fa pensare alla rotazione delle correnti da nord-ovest e a qualche fronte che potrebbe disturbare le Alpi e il versante adriatico, senza tuttavia introdurre un vero peggioramento:

Seguite comunque tutti gli aggiornamenti: l’alta pressione sarà così forte? Le perturbazioni atlantiche torneranno ad abbassarsi di latitudine e a coinvolgere in modo più netto l’Italia o si limiteranno ad azioni di disturbo? Con MeteoLive.it sarete i primi a saperlo.