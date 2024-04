Ancora un po’ di PIOGGIA, ma presto sarà il CALDO ANOMALO a fare notizia!

La nostra Penisola si trova inserita in un flusso di correnti mediamente occidentali che ha soppiantato lo Scirocco dei giorni scorsi. In questo flusso è inserita una veloce perturbazione che nella giornata odierna darà luogo a qualche pioggia al nord oltre a brevi nevicate sulle Alpi oltre i 1500 metri.

Diamo subito uno sguardo all’immagine satellitare in movimento di questa mattina:

Ecco la perturbazione sopra citata che sta interessando la nostra Penisola. Alcune piogge sono presenti al nord principalmente sulla Lombardia, mentre sul resto d’Italia abbiamo solo nubi, senza fenomeni degni di nota. Il sistema perturbato sfilerà verso levante abbastanza agevolmente e domani non ne avremo quasi più traccia, anche se al nord il tempo non migliorerà completamente. Passata questa perturbazione, l’alta pressione avrà campo libero e nel fine settimana determinerà un’ondata di caldo anomalo non solo in Italia, ma su buona parte del Continente Europeo, di cui parleremo nei prossimi articoli.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 4 aprile:

Qualche rovescio nell’arco della giornata odierna interesserà il settentrione specie le alte pianure, la fascia prealpina e la Liguria. Qualche nevicata sulle Alpi oltre i 1500-1600 metri. Non si esclude qualche piovasco anche sull‘alta Toscana, sul resto d’Italia variabilità con belle schiarite al sud.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese oggi pomeriggio alle ore 15 in Italia:

Punte di 24° in Sicilia, 23° sulla Lucania e 22° su Sardegna e Puglia Garganica. Valori leggermente più freschi al nord sotto eventuali precipitazioni.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 4 aprile (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Un po’ di nubi sparse al nord e lungo il Tirreno, ma senza piogge, per il resto tempo soleggiato e temperature in aumento specie al sud.