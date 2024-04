Meteo: modello americano col caldo africano per una settimana

Arrivano sempre più conferme dai principali centri di calcolo riguardo una nuova ondata di caldo precoce che rischia di avvolgere tutta la nostra penisola a partire da questo fine settimana. Si tratterà della seconda visita dell’alta pressione nordafricana all’interno del Mediterraneo dall’inizio della primavera astronomica, ovvero negli ultimi 15 giorni. Forse un po’ troppo, considerando che siamo ancora all’inizio di Aprile.

L’ondata di caldo che avrà inizio da venerdì avrà connotati nettamente differenti da quella arrivata tra Pasqua e Pasquetta e che ha interessato principalmente le regioni del Sud. In quel caso si è trattato di un richiamo caldo della perturbazione che nel frattempo stava interessando il Nord Italia e di conseguenza si è trattata di una corrente d’aria molto turbolenta, colma di venti di scirocco e tanta polvere sahariana.

Per quanto riguarda l’ondata di caldo, che avrà inizio tra pochi giorni, avremo a che fare con un anticiclone molto più vasto che ingloberà tutta la nostra penisola e gran parte del Mediterraneo, favorendo quindi condizioni di meteo molto stabili da nord a sud. Insomma, si tratterà di un anticiclone figlio di movimenti su vasta scala, in particolar modo un cambio del segno NAO che entrerà in territorio positivo. In presenza di una NAO positiva abbiamo a che fare con aree di bassa pressione sull’Atlantico settentrionale e la Gran Bretagna, mentre il Mediterraneo si ritrova al di sotto di vasti campi di alta pressione di origine nordafricana.

L’alta pressione tra venerdì e il lunedì è ormai confermata e già in questo lasso di tempo potremmo percepire temperature tardo primaverili e localmente anche estive, soprattutto sul centro sud delle isole maggiori. Ma a quanto pare l’ondata di caldo potrebbe protrarsi anche nel corso della prossima settimana, persistendo almeno fino al 13 Aprile. Il modello americano GFS infatti propone un’ulteriore rinforzo dell’anticiclone tra il 10 e il 13 Aprile, a seguito dell’isolamento di una depressione sul Mediterraneo occidentale. Questa configurazione barica potrebbe dar nuova linfa all’alta pressione, garantendo non solo ancora tempo stabile nel corso della prossima settimana, ma anche un’ulteriore aumento termico con valori anche oltre i 30 °.

Difatti, analizzando la mappa delle anomalie previste tra il sei e l’undici Aprile possiamo notare chiaramente l’entità di questa ondata di caldo che andrà a compiersi tra pochi giorni. Gran parte d’Italia e addirittura anche diversi paesi del Centro Est Europa potrebbero registrare anomalie di oltre 10 ° rispetto alle tipiche medie del periodo.