Il BEL TEMPO riuscirà ad imporsi fino a metà mese? Le ULTIMISSIME

L’ondata di caldo fuori stagione che ci interesserà tra il week-end e l’inizio della settimana prossima (si legga a tal proposito questo articolo: Fine settimana con ANOMALIE TERMICHE da CAPOGIRO: la primavera si travestirà da ESTATE – MeteoLive.it), verrà probabilmente interrotto da una perturbazione. Il fronte perturbato potrebbe presentarsi a metà della settimana prossima, ma l’attacco alla figura stabilizzante non sembra essere vincente. In altre parole, il regime anticiclonico – seppur con alterne vicende – potrebbe continuare fino a metà mese anche se non sarà esente da disturbi.

La prima mappa è la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano per venerdì 12 aprile:

L’alta pressione si distenderà abbastanza bene verso il nostro Continente. In Italia domineranno invece infiltrazioni di aria fresca che potrebbero generare un po’ di variabilità in un contesto termico comunque mite e gradevole. La mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero venerdì 12 aprile, ci mostra bene questi disturbi. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Nelle zone cerchiate in giallo, vale a dire sui settori alpini ed alcune aree dell’Italia meridionale, avremo una probabilità MEDIA di avere qualche rovescio. Sul resto d’Italia invece la medesima probabilità si prevede BASSA o addirittura NULLA, a testimoniare la presenza dell’alta pressione.

Se con un balzo virtuale ci proiettiamo a metà mese, notiamo come la struttura di alta potrebbe iniziare a cedere stante l’intervento maggiormente agguerrito delle correnti oceaniche. Ecco la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 15 aprile:

L’alta pressione si ritirerà un po’ verso l’oceano, quanto basta per avere un tempo maggiormente instabile da nord a sud. Ecco infatti la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per lunedi 15 aprile:

Rispetto alla mappa precedente, notiamo una probabilità di pioggia che tenderà ad aumentare un po’ su tutta l’Italia, stante l’indebolimento dell’anticiclone sul Mediterraneo. In prossimità dei settori alpini la medesima probabilità si prevede anche ELEVATA.