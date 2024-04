CALDO? Solo per poco, martedì affondo TEMPORALESCO su…

L’arrivo dell’anticiclone ci farà credere che l’arrivo dell’estate sia ormai imminente? Solo un’illusione. Il modello americano stamane riporta tutti con i piedi per terra e ci ricorda che siamo in aprile e non a giugno.

Le perturbazioni atlantiche sono ancora attive e riescono a sfondare nel cuore dell’anticiclone, ridimensionando le temperature e distribuendo temporali.

Certo la loro azione in termini di precipitazioni dovrebbe limitarsi al settentrione e marginalmente alle regioni centrali, ma la massa d’aria calda che verrà a visitarci nel fine settimana, entro martedì 9 o mercoledì 10 sarà solo un ricordo, come avevamo ribadito anche in una nostra ultima ora di ieri sera: Aggiornamento piogge del 9 e 10 aprile: nuove conferme – MeteoLive.it

Guardiamo l’analisi sinottica prevista proprio dal modello americano per l’alba di martedì 9 aprile:

E guardiamo anche le conseguenze a livello termico: a 1500m guardate quanta aria fresca ci sarà ancora in Atlantico pronta ad allontanare quella calda di matrice africana a partire dal nord ed entro mercoledì anche sul resto d’Italia:

In seno al passaggio di quest’onda perturbata, sarà proprio il contrasto termico tra l’aria fresca in arrivo e quella calda affluita nei giorni precedenti a preparare un cocktail temporalesco anche rilevante per il settentrione, dove temiamo nuovi eventi grandinigeni dopo quelli degli ultimi giorni e sulle Alpi oltre i 2000m tornerà anche un po’ di neve:

Naturalmente questa previsione necessita di conferme, al momento ha un’attendibilità media, seguite pertanto tutti gli aggiornamenti!