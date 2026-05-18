Temporali e rovesci martedì 19, le regioni a rischio

Prima del clamoroso ritorno dell’alta pressione che spedirà in piena estate più di mezza Italia, bisognerà fare i conti ancora con un po’ di instabilità e qualche intenso temporale come quelli che da qualche ora stanno colpendo molte località del nord Italia. Sono in azione temporali, rovesci e locali grandinate specie tra Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia e Veneto e, a quanto pare, anche nel corso di questo martedì 19 maggio bisognerà fare i conti con altra instabilità e non solo al nord.

Il responsabile di questa instabilità è senza dubbio un cavo d’onda proveniente da ovest che ha attraversato la Francia e ora sta attraversando anche il nostro stivale, contribuendo a un po’ di turbolenze seppur manchi effettivamente una vera e propria perturbazione organizzata. Queste piccole saccature fresche che in quota scorrono da ovest verso est, nel periodo tardo primaverile e in quello estivo, sono in grado di portare intensi temporali anche in assenza di basse pressioni ben organizzate.

Nel corso di questo martedì ci saranno temporali e rovesci pomeridiani concentrati soprattutto nelle zone interne del centro Italia e anche localmente sulle regioni del nord. Tra tardo pomeriggio e sera le nubi aumenteranno anche sulle regioni del sud, dove avremo a che fare con improvvise piogge sparse e intensi temporali.

Come ci mostra il modello locale Swiss su base grafica Meteologix, l’instabilità sarà molto più presente su diverse regioni del centro-sud e sulle aree interne appenniniche, dove non mancheranno improvvisi acquazzoni accompagnati da fulmini e locali colpi di vento. Tra le regioni più a rischio senza dubbio spiccano Liguria centro-orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.

Fenomeni isolati su Trentino alto Adige, alta Lombardia, alto Veneto e Friuli.

Ovviamente si tratterà di fenomeni intermittenti e di breve durata che a metà settimana, ovvero nel corso di mercoledì, saranno totalmente spazzati via dal ritorno dell’alta pressione su quasi tutto il nostro stivale. Questa bolla anticiclonica spedirà tutto il nord, il medio-alto Tirreno e la Sardegna in piena estate a cominciare da venerdì 22 maggio.

Insomma, da mercoledì si aprirà una parentesi molto più stabile e via via sempre più calda.