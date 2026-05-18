Caldo? Si, ma attenzione a fine maggio

Mentre scriviamo queste righe sono in azione ancora una volta temporali, rovesci e grandinate su molte località del nord Italia e anche nelle zone interne del centro. Il responsabile è il solito flusso fresco nord-atlantico che ancora una volta è riuscito a penetrare fin sul Mediterraneo, approfittando di un anticiclone molto debole, come del resto ci ha abituati questa primavera.

Tuttavia siamo davvero a pochi giorni da una svolta clamorosa e assolutamente inaspettata che traghetterà non solo l’Italia ma buona parte dell’Europa in un contesto simil estivo. L’alta pressione è pronta a prendere in mano le redini del gioco su tutto il Mediterraneo centro-occidentale, favorendo non solo un miglioramento generale delle condizioni meteo ma anche un progressivo aumento delle temperature che ci catapulterà in piena estate su molte città.

Inizialmente si tratterà dell’alta pressione delle Azzorre, ma questa tenderà a evolversi nell’arco di pochi giorni divenendo a tutti gli effetti un anticiclone nordafricano che traghetterà in Europa masse d’aria più calde e poi tenderà a gonfiarsi ancor di più, favorendo una subsidenza non indifferente. Proprio il fenomeno della subsidenza farà salire le temperature a tutte le quote, sia in montagna che in pianura, regalando così valori anomali per il periodo, come se ci trovassimo in piena estate.

L’apice di questo caldo anomalo è atteso durante il weekend tra 23 e 24 maggio, momento in cui potremmo sfiorare i 32°C in pianura Padana, nelle zone interne del centro Italia e in Sardegna. Valori molto simili o addirittura superiori anche sull’Europa occidentale, in particolare su Francia e bassa Germania.

Con buona probabilità, secondo gli ultimi aggiornamenti, questa parentesi più calda e stabile potrebbe allungarsi fino al 25 o 26 maggio, dopodiché le carte in tavola rischiano di cambiare ancora una volta. Ed è proprio sul finale di maggio che la situazione potrebbe complicarsi per l’arrivo di un nuovo peggioramento del tempo che trarrà molta forza ed energia dall’ondata di caldo dei giorni precedenti.

Bisogna considerare infatti che sono ancora a spasso per l’emisfero boreale ondate di freddo tardive che potrebbero ancora una volta minacciare l’Italia, scorrendo però in questo caso su terreni molto caldi e ricchi di umidità. Negli ultimi giorni di maggio dunque il maltempo potrebbe di nuovo affacciarsi in Italia, questa volta con fenomeni estremi su molti territori a causa di un divario di temperatura molto ragguardevole tra le alte e le basse quote.

Le correnti più fredde nord-atlantiche o nord-europee potrebbero transitare su temperature oltre i 30°C nei bassi strati e sulla Valpadana, favorendo così la nascita di numerosi temporali, grandinate e locali nubifragi. Su questa tendenza ci ritorneremo chiaramente nei prossimi giorni.