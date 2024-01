L’analisi meteo di Alessio Grosso: speranze di cambiamento a febbraio…(VIDEO)

Siamo lieti di annunciare una novità per i nostri lettori: una serie di video meteo che integreranno i nostri articoli, offrendo una visione più completa e dinamica delle previsioni. Si tratta di un servizio pensato per chi ama ascoltare il commento live dell’esperto, che vi guiderà passo dopo passo nell’analisi delle mappe e dei modelli, ma anche molto altro! Riprendiamo così una tradizione che per anni ha caratterizzato il nostro sito e che abbiamo deciso di riproporre con rinnovato entusiasmo. I video saranno di due tipi: dei flash brevi e semplici, adatti a chi vuole avere un’idea generale della situazione, e dei focus più lunghi e dettagliati, dedicati a chi vuole approfondire gli aspetti più tecnici e scientifici. I video saranno inoltre in continua evoluzione, con l’obiettivo di renderli sempre più ricchi, interessanti e interattivi.

Speriamo che questa nuova iniziativa vi piaccia e vi invitiamo a seguirci su www.meteolive.it, il sito di riferimento per gli appassionati di meteo.

Ti consigliamo di cliccare nel video in basso a destra per ingrandirlo a tutto schermo.