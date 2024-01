Meteo 7 giorni: anticiclone prorompente, ma occhio al freddo da est

Il tanto annunciato anticiclone è ormai arrivato a destinazione e pare proprio destinato a spazzar via l’inverno dall’Europa centro-occidentale almeno fino al termine di gennaio. Ci sarà qualche disturbo nel corso di questo martedì, ma relegato principalmente al sud Italia.

Da mercoledì in poi il grande protagonista sarà l’anticiclone sub-tropicale, destinato a inglobare tutto il Mediterraneo centro-occidentale con anomalie davvero ragguardevoli. Come visto in questo articolo, si tratterà di un anticiclone con connotati estivi, specie per quel che riguarda le temperature in alta quota. Lo zero termico rischia di superare i 4000 metri in Spagna e i 3500 metri su Francia e nord Italia, uno scenario che sarebbe estremo anche in piena estate!

Solo il medio-basso Adriatico e il sud potrebbero ricevere la visita di sbuffi freddi dai Balcani, in grado di portare un paio di giorni di freddo (non eccessivo) nel corso del week-end. Nulla di straordinario sia chiaro, in quanto non ci sarà alcuna perturbazione, bensì solo cieli sereni. Quantomeno questi refoli freddi da est riusciranno a mitigare le eccessive anomalie (circa +3°C tra 24 e 29 gennaio, a differenza dei valori nettamente più alti presenti al nord Italia e sulla penisola iberica).

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 23 gennaio: veloce fronte in transito su centro e sud, piogge sparse su Puglia e stretto di Messina. Soleggiato al nord.

Mercoledì 24 gennaio: stabile ovunque, nebbie al nord, nubi basse sul lato tirrenico. Temperature in aumento ovunque.

Giovedì 25 gennaio: poche variazioni, insiste un potente campo di alta pressione. Temperature in aumento.

Venerdì 26 gennaio: anticiclone predominante su tutta Italia, nebbie possibili in Val Padana, nubi basse sul lato tirrenico. Aumentano le temperature.

Sabato 27 gennaio: poche variazioni, stabile con nebbie, nubi basse e sprazzi di Sole.

Domenica 28 gennaio: possibile aria fredda in arrivo dai Balcani verso il lato adriatico e il sud, senza piogge. Temperature in calo.

Lunedì 29 gennaio: stabile ovunque, più freddo al sud, gradevole di giorno al nord.

