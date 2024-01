Una veloce PERTURBAZIONE porterà un po’ di pioggia su alcune regioni, ma il MOSTRO ANTICICLONICO incalza

Una debole perturbazione (la coda di un sistema perturbato in transito sull’Europa centrale), sta attraversando il nostro Paese. Lo vediamo dall’ultima immagine satellitare in movimento:

Dopo avere interessato il nord e la Toscana nella serata di ieri, il debole fronte sta interessando con qualche pioggia il medio versante adriatico e il meridione. Vi sono state anche delle nevicate sulle Alpi oltre i 1500 metri. Ad ovest, in prossimità della Penisola Iberica, è già visibile il killer delle nubi, ovvero un forte anticiclone che farà vela verso la nostra Penisola compromettendo quasi per intero il finale di gennaio.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, mercoledi 24 gennaio:

Correnti molto miti tra ovest e nord-ovest spazzeranno via i residui di freddo ancora presenti sulla nostra Penisola. Qualche piovasco nell’arco della giornata sarà probabile al sud, ma con accumuli poco significativi. Tempo in miglioramento sul resto d’Italia a parte residui fiocchi di neve sui settori alpini di confine, in via di attenuazione.

Sul fronte termico assisteremo ad un aumento delle temperature su quasi tutta l’Italia. Questi i valori previsti alle 14 di oggi pomeriggio:

Resterà un po’ di freddo al nord-est e nelle aree interne appenniniche dove le temperature resteranno sotto i 10°. Decisamente più mite il tempo altrove con punte di 16° sulla Sardegna.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 24 gennaio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Tempo in miglioramento al sud e su gran parte del centro dove il cielo sarà sereno. Un po’ di velature al nord e sulla Toscana, unitamente a nubi basse sulla Liguria senza conseguenze. Temperature in ulteriore aumento.