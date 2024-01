Meteo: quando verrà sconfitto il super anticiclone?

L’unica via per sconfiggere il super anticiclone è da nord. Un affondo gelido nel corso della prima decade di febbraio potrebbe riportare l’inverno sulla nostra Penisola, la neve sul medio Adriatico e al sud a quote basse, tanto vento e freddo ovunque. Qui sotto una delle opzioni fredde (temperature a 1500m) proposte dal modello americano dopo il 5 febbraio:

Come ci arriveremo se partiamo da una situazione di super anticiclone?

Ci aiuterà uno strat-warming?

Ci arriveremo da un rallentamento della corrente a getto, cioè dei venti zonali che soffiano da ovest verso est sull’Europa e quindi grazie ad un certo indebolimento del vortice polare troposferico, del resto fisiologico nel cuore del febbraio. Ecco il quadro barico più probabile:

La stratosfera invece non influirà minimamente : non sono previsti ad oggi riscaldamenti in sede stratosferica tale da avere ricadute in sede troposferica.

Ci arriveremo invece anche da una certa tendenza dell’anticiclone a spingersi un po’ verso nord, azione favorita proprio dall’indebolimento della tensione zonale.



Di conseguenza: cosa succederà?

Arriverà la NEVE al nord? No, solo sui settori alpini di confine.

Arriverà la NEVE al centro-sud? Sul medio Adriatico e sul meridione saranno possibili precipitazioni nevose a quote basse.

Tornerà il FREDDO? Si, si tornerebbe a temperature invernali a tutta la Penisola.

Che percentuale di attendibilità ha questa previsione? Al momento il 30% medio-bassa, ma la distanza temporale impone prudenza nelle valutazioni.

E non ci sono possibilità che anche il nord e le regioni tirreniche vengano coinvolto da una situazione perturbata? Molto meno, perché il rallentamento delle correnti occidentali non sarà probabilmente così brusco da consentire l’ingresso di una saccatura da ovest, come vediamo qui (5% degli scenari):