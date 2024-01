L’ANTICICLONE PAZZO è pronto a “mangiarsi” il finale di gennaio e l’inizio di febbraio

Anche questa mattina le notizie sono pessime sul fronte invernale in Italia. I modelli a nostra disposizione non danno sbocchi almeno fino ai primi giorni di febbraio…anzi, secondo il centro di calcolo ECMWF si potrebbe andare anche oltre.

Una disfatta dell’inverno su ogni fronte in quanto il mostro anticiclonico terrà lontane sia le perturbazioni che il freddo, annullando qualsiasi velleità fenomenologica sul Mediterraneo. Le uniche cose da menzionare saranno le eventuali situazioni nebbiose, le inversioni termiche sulle pianure e l’alto tasso di inquinanti che giorno dopo giorno si accumulerà nelle nostre città.

La prima mappa mostra le anomalie termiche attese in Europa fino al 28 gennaio secondo il centro di calcolo ECMWF:

1 di 1 ‘

La mappa merita pochi commenti. Dove vedete il colore rosso sono attese anomalie al rialzo anche attorno a 10°; per ciò che concerne l’Italia si andrà in media tra i 4 ed i 6° al di sopra della media.

Molto male anche dal punto di vista pluviometrico per il medesimo periodo:

1 di 1 ‘

In poche parole, sull’Italia non pioverà e non nevicherà.

Volgendo lo sguardo ai primi giorni di febbraio, in particolare tra il 29 gennaio ed il 4 febbraio, non cambierà nulla. Queste sono le anomalie termiche a scala europea per il periodo in questione:

1 di 1 ‘

Anzi, la situazione termica a scala italica potrebbe addirittura peggiorare con anomalie al rialzo vicine ai 10° su molte regioni.

Anche il quadro pluviometrico per il medesimo lasso temporale resterà allarmante:

1 di 1 ‘

Sull’Italia seguiterà a non piovere ed a non nevicare.

Quando potrebbe cambiare questa assurda situazione? Sempre secondo il centro di calcolo ECMWF non prima della metà di febbraio, quando si potrebbe avere finalmente una contrazione delle anomalie termiche e forse il ritorno delle precipitazioni sull’Italia…si spera, almeno!