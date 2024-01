MITEZZA in vista e FREDDO in fuga verso est; ecco cosa sta capitando in Europa

Dopo l’episodio invernale che nel fine settimana ha interessato gran parte d’Europa compresa la nostra Penisola, la situazione sta cambiando in maniera sensibile ad iniziare dai settori occidentali del Continente. In altre parole, la combinazione tra il flusso atlantico e l’aumento della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale sta spazzando via come se fosse una scopa tutto il freddo presente sul nostro Continente.

Questa situazione è ben visibile dalla mappa delle temperature minime registrate la scorsa notte sul nostro Continente:

Sulle coste della Spagna settentrionale e del Portogallo notiamo temperature minime tra 13 e 15°, praticamente come se fosse primavera. Anche la Francia e le Isole Britanniche sono ormai senza freddo e con valori anche attorno a 10°. Come vedete dalla freccia, l’aria mite occidentale sta penetrando anche nel cuore della Germania, mentre il freddo viene scalzato progressivamente e spedito sempre più ad est, in direzione della Russia.

Freddo quasi cancellato completamente anche in Scandinavia, dopo un mese di gennaio davvero rigido e con frequenti anomalie negative.

Nei prossimi giorni la percussione mite continuerà e tutto il freddo verrà marginalizzato sempre più ad est fino ad uscire dalla sfera di influenza europea