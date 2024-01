Tanti saluti all’inverno: scoppia la primavera a gennaio, da giovedì punte di 20°C!

Scoppia la primavera in pieno gennaio. L’azione dei venti occidentali tiepidi, in seno all’anticiclone, daranno luogo ad un repentino rialzo delle temperature nella giornata di giovedì 25 gennaio con punte di 18-20°C su tutti i versanti occidentali e persino nel cuore della Valpadana, sulle regioni tirreniche e le isole maggiori.

Ecco la massime previste per giovedì 25 alle 14 dal modello americano, addirittura sottostimate perché l’effetto favonico sul basso Piemonte potrebbe far schizzare i termometri anche molto più in alto, così come nel sud della Sardegna.

Questi valori potrebbero ripresentarsi anche nella giornata di sabato 27 gennaio al nord e sul Tirreno, farà sempre piuttosto “caldo” per il periodo, anche se i valori risulteranno inferiori a quelli di giovedì, tranne sul nord-est, dove è atteso un rialzo:

Una situazione non nuova tra gennaio e febbraio: il problema è che la memoria storica sul tempo è troppo labile: nel febbraio del 1989 e del 1990 arrivammo anche oltre i 24°C, sempre per una configurazione simile che durò sino alla fine del mese, poi tornarono piogge e nevicate ma solo in montagna.

Questi anticicloni sono davvero devastanti perché alterano gli equilibri naturali, dopo l’intelligenza artificiale bisognerebbe creare qualcosa per limitarli senza danneggiare l’ambiente, si è tanto parlato di nano-ingegneria ma poi tutto si è arenato come sempre davanti a problemi etici insormontabili.