Anticiclone simil-estivo in Europa: spazzate via anche le nebbie?

Un potente campo di alta pressione si sta nuovamente espandendo verso l’Italia dopo aver preso pieno possesso della penisola iberica. Anche in questo caso faremo i conti con un promontorio anticiclonico davvero clamoroso, soprattutto per quel che riguarda l’altezza del geopotenziale e quindi l’altezza stessa dell’anticiclone.

Pensate che lo zero termico sulla Spagna a breve schizzerà ben oltre i 4000 metri di quota, ma anche su Francia e Italia non si scherza, considerando che lo zero termico salirà oltre i 3000-3500 metri. Sono numeri davvero sconcertarti, soprattutto perché sarebbero esagerati anche in piena estate, o meglio nelle “normali estati” di un tempo.

Questo anticiclone dai connotati simil-estivi è la fotografia dell’attuale equilibrio creatosi tra El Nino, la MJO ed anche l’evento stratosferico minor arrivato a inizio anno. A questi va aggiunto la variabile impazzita, ovvero il riscaldamento globale con annesso cambiamento climatico che rendono a tutti gli effetti questi anticicloni sempre più potenti e sempre più presenti alle nostre latitudini.

Ma che effetti avremo in Italia? L’obiettivo di questo potente anticiclone sub-tropicale resta la penisola iberica, ma anche l’Italia ovviamente riceverà vistosi effetti soprattutto sul lato termico. Laddove splenderà il Sole sarà facile imbattersi in temperature superiori ai 18-20°C, da nord a sud. Ed effettivamente il Sole rischia di splendere su buona parte d’Italia!

La presenza di nubi basse e nebbie sarà decisamente minima nei prossimi giorni, proprio per via della natura dell’alta pressione, la disposizione dei venti e le temperature presenti. In particolare al nord prevarrà una ventilazione favonica, più secca, che cancellerà quasi del tutto foschie, nebbie e nubi basse. Lo stesso dicasi per le regioni tirreniche.

Il 25 gennaio (vedi mappa sopra) avremo una maggior presenza di nubi basse su Toscana settentrionale, Liguria e basso Tirreno.

Tempo un pizzico più grigio il 26 gennaio, principalmente sulle coste tirreniche e anche in Val Padana, quando potrebbe svilupparsi qualche banco di nebbia specie nelle prime ore della giornata. Soleggiamento pieno per tutto il giorno, invece, sulle regioni adriatiche centro-meridionali e il lato ionico (oltre che su tutte le montagne).

Ma ecco che l’intervento dei venti secchi e caldi favonici cancellerà del tutto nubi e nebbie dal 27 gennaio, tranne qualche residua nube sulla Sicilia settentrionale.