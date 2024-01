Alta pressione dalla vita lunga? Quanto può durare (in media) un anticiclone?

1 di 1 ‘

Il rosso che corre sulle cartine. In inverno è il rosso dei geopotenziali che si alzano, mentre in estate sono le alte temperature a tenere banco.

Le alte pressioni sono quasi sempre figure bariche tenaci e possono monopolizzare con il loro strapotere intere stagioni. All’apparenza, sembrano semplici anticicloni, in realtà si tratta di famiglie di alte pressioni in continuo sviluppo, stante una situazione termica e barica favorevole al loro gonfiamento.

A volte si tratta di vere e proprie estroflessioni della cella di Hadley che congiuntamente ad un vortice polare molto forte, possono avere vita molto lunga, risultando quasi inattaccabili da qualunque perturbazione.

Ma quanto può durare un singolo anticiclone? Non è una domanda dalla facile risposta. Un’alta pressione nasce, raggiunge il massimo sviluppo e poi invecchia. Questo ciclo può durare tra i 15 ed i 20 giorni, se la struttura si presenta molto tenace. Passato questo periodo, la struttura subisce sempre un disturbo, anche piccolo, portato da un cavo d’onda o da una saccatura ben impostata. Se le condizioni termodinamiche e sinottiche mutano (ad esempio il vortice polare che subisce una brusca frenata) l’attacco all’alta pressione può essere vincente.

In poche parole, la struttura stabilizzante subisce l’attacco e poi esce di scena in maniera definitiva, lasciando spazio a figure bariche di segno opposto. In questo caso, le condizioni del tempo su una determinata area mutano in maniera sostanziale, sia dal punto di vista termico, che barico.