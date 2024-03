Medio-lungo termine: la tregua del MALTEMPO sembra breve, il responso degli “spaghetti”

In questa sede tenteremo di tracciare una linea di tendenza per i prossimi quindici giorni su tutto il nostro Paese. L’alta pressione si farà viva oppure torneranno le piogge? Per avere risposte più attendibili interpelliamo un diagramma completo che tenga conto non solo del run ufficiale, ma anche delle cosiddette “corse alternative” che il modello americano periodicamente ci propone.

Quelli che vedete sono chiamati “spaghetti” e riassumono tutte le corse del modello, compresa ovviamente quella ufficiale. La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge (o le nevicate) sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale delle città di MILANO, ROMA e BARI.

Iniziamo con la città di MILANO – cosa notiamo?

Il periodo stabile dettato dalla presenza dell’alta pressione dovrebbe andare avanti, a parte qualche disturbo nel week-end, fino all’inizio della settimana prossima, indicativamente fino a lunedi 18 marzo. Le temperature non dovrebbero discostarsi molto dalla media del periodo a parte forse un lieve esubero. Dall’inizio della settimana prossima potrebbe tornare la pioggia sul capoluogo lombardo ed a lungo termine compare anche una grossa incertezza nel campo delle temperature.

Il secondo diagramma mostra la situazione prevista sulla verticale di ROMA:

Anche sulla Capitale si nota un periodo abbastanza stabile che dovrebbe durare fino all’inizio della settimana prossima con qualche incertezza nel fine settimana. Le piogge dovrebbero tornare attorno al giorno 20 marzo, accompagnate però da temperature al di sopra della media stagionale.

Infine, questa è la situazione prevista sulla verticale della città di BARI:

La fase instabile e fresca che al momento sta interessando la zona, dovrebbe concludersi nella giornata di domani con un generale rialzo delle temperature ed il ritorno ad un clima stabile. Qualche piccola incertezza potrebbe esserci tra il week-end e l’inizio della settimana prossima forse accompagnata anche da qualche rovescio. Le piogge più serie, anche qui, sono attese dopo il giorno 20 marzo accompagnate da una notevole incertezza nel campo delle temperature.