Il ritorno delle PIOGGE previsto in terza decade ma…

Ma…niente freddo. Le piogge torneranno facilmente in terza decade al nord e al centro ma non si registrerà l’arrivo di alcun freddo tardivo e soprattutto (purtroppo) non si prevedono depressioni che possano coinvolgere il sud, il più assetato in questo momento.

La parentesi anticiclonica attuale viene posta sempre più all’attenzione dai modelli matematici con diversi giorni che trascorreranno probabilmente con tempo buono e mite, una situazione che consentirà soprattutto al nord di smaltire l’acqua anche fin troppo abbondante caduta negli ultimi giorni.

Quando le mappe prevedono poi uno schema barico tendono a reiterarlo, ecco allora che compare quasi un anticiclone di blocco proprio centrato su di noi:

In realtà le condizioni anticicloniche non sono viste persistere per oltre una settimana. Secondo la media degli scenari del modello americano infatti dal 21 marzo si imporranno correnti perturbate atlantiche almeno al settentrione e sul centro Italia con precipitazioni, come vediamo qui:

Ed ecco le conseguenze sul piano precipitativo:

Infine proprio questa perturbazione apripista dovrebbe aprire un ulteriore varco per il passaggio di altri fronti nell’area mediterranea con conseguenze piovose simili a quelle descritte sopra, quindi con il sud ancora un po’ ai margini dalle piogge più rilevanti, ma comunque coinvolto:

Come avrete notato invece nulla di nulla arriverà da nord o da est, continua insomma un andamento monotematico, cioè con le correnti da ovest prevalenti.