L’alta pressione NON CONVINCE: nuovi DISTURBI in arrivo sull’Italia sul finire della settimana

La retroguardia della perturbazione giunta nel fine settimana sull’Italia interessa ancora le regioni meridionali con alcuni rovesci. Nelle prossime 36-48 ore una flebile area anticiclonica dalla Spagna darà una spallata alla suddetta instabilità ed avremo bel tempo quasi ovunque tra mercoledi e giovedi, con temperature in aumento.

Volgendo lo sguardo oltre, l’alta pressione che si insedierà sull’Italia non sarà di quelle convincenti. Tra venerdi e sabato si farà infatti sorprendere da una veloce perturbazione che riporterà la pioggia su alcune regioni. Ovviamente non stiamo parlando di piogge intense come quelle che abbiamo avuto nei giorni scorsi, ma il tempo su molte regioni non sarà buono.

La prima mappa mostra la situazione incentrata attorno al primo pomeriggio di venerdi 15 marzo:

Ecco i rovesci che interesseranno la Liguria, parte della Toscana e la Sardegna. Si tratterà di rovesci non intensi che si muoveranno nel letto delle correnti mediamente occidentali che nel frattempo avranno ripreso il controllo della situazione sull’Italia. Arriverà anche qualche nevicata sulle Alpi. Su tutte le altre regioni il tempo resterà abbastanza buono anche se le nubi sul Tirreno inizieranno ad aumentare, ma ancora senza fenomeni.

Questa invece è la situazione incentrata sull’Italia nelle ore centrali di sabato 16 marzo:

Rovesci concentrati essenzialmente sul Tirreno, le aree interne e il nord-est, non che sull’Appennino settentrionale. Qualche nevicata si farà vedere sull’arco alpino centro-orientale, ma a quote piuttosto elevate. Si tutte le altre regioni variabilità senza fenomeni particolari.