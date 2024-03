Il MALTEMPO abbandona l’Italia. Si apre un periodo più tranquillo, ma quanto durerà?

La retroguardia dell’intensa saccatura giunta sul Mediterraneo nel fine settimana interessa ancora parte delle regioni centrali e soprattutto il meridione. Ecco l’immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Il versante adriatico e il meridione sono ancora interessati da nuvolosità e rovesci. Più ad ovest invece le correnti iniziano ad essere distorte dall’alta pressione in rimonta sulla Spagna. Nei prossimi giorni il tempo tenderà a migliorare anche al sud ed entro la giornata di giovedi 14 marzo il bel tempo dovrebbe abbracciare tutta l’Italia. La situazione dovrebbe restare così, salvo alcuni disturbi, fino al prossimo week-end poi la previsione diventa molto incerta.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, mercoledi 13 marzo:

Al nord e sul versante tirrenico deciso miglioramento con annuvolamenti sui rilievi nel pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni. Tempo ancora instabile invece nelle aree interne e soprattutto al meridione ed in Sicilia dove avremo ancora rovesci e qualche temporale. Qualche nevicata oltre i 1400 metri in Appennino.

Sul fronte delle temperature, questi sono i valori attesi in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Ancora un po’ freddino nelle aree interne del meridione, per il resto temperature in aumento specie al nord con punte di 17-18° in pianura.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, mercoledi 13 marzo:

Residui piovaschi al meridione, segnatamente nelle aree interne e nel pomeriggio. Qualche precipitazione sarà possibile anche sull’arco alpino centro-orientale, per il resto soleggiato e con temperature in ulteriore aumento.