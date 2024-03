Nostalgia della neve anche in estate? A Livigno fiocca persino in agosto: qui il 31/08/2012

Non sono rare le nevicate in agosto a Livigno in alta Valtellina, Lombardia. Nel Piccolo Tibet basta un fronte freddo intenso e i rovesci da nubi convettive scaricano neve sino in paese, sorprendendo i turisti che magari arrivano dal sud Italia (come nel caso di questo video) dove le temperature passavano abbondantemente i 30°C.

Livigno è questa: non è per tutti, ma è sicuramente unica. Qui l’inverno può arrivare in qualsiasi momento, nonostante sia cambiato il piano regolatore per la costruzione di nuovi edifici, e dunque nonostante l’espansione del villaggio, che un tempo era famoso per essere solo una lunghissima fila di baite sparse lungo il fondovalle dello Spol.

Il video che vi proponiamo risale al 31 agosto 2012, ma se avete un po’ di fortuna, vi piace l’alta montagna e adorate la neve in ogni stagione, allora Livigno fa al vostro caso: