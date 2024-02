Verso fine mese TEMPESTA INVERNALE sull’Europa e l’Italia?

Una tempesta invernale degna di tale nome, tanto vento, la neve a bassa quota e le temperature finalmente nell’ambito delle medie. Il modello americano getta la maschera e stamane pubblica un’emissione shock, supportata da raffronti e confronti che strizzano l’occhio ad un sussulto d’orgoglio dell’inverno durante la terza decade di febbraio.

E’ possibile concretamente? Il vortice polare è destinato ad indebolirsi, dunque se uno dei suoi lobi per una volta puntasse l’Europa con uno scambio di calore fisiologico (visto quanto caldo anomalo si è sviluppato alle basse latitudini) non ci sarebbe da che stupirsi.



Vediamo insieme qualche mappa per comprendere meglio la situazione:

Si nota l’anticiclone che finalmente si defila in Atlantico e lascia spazio a questi affondi freddi da nord.

Lo si vede molto bene anche da questa mappa relativa all’emisfero nord, dove si nota l’affondo delle correnti artiche sin nel cuore del Mediterraneo e lo sbilanciamento dell’anticiclone verso L’islanda:

Cosa può scaturire da questi affondi? Il classico “rimbalzo nevoso” di cui parlavamo ieri: passa un fronte, entra aria fredda, arriva l’altro fronte e si porta con sé la neve a bassa quota. Ovviamente è una situazione ad incastro, tutto deve funzionare alla perfezione, ma i “germi” si vedono.

Cosa dice però la media degli scenari? Che l’attendibilità di un affondo è alta ma la traiettoria è ancora troppo nord occidentale per pensare che la chiave di lettura sia proprio quella evidenziata sopra, c’è ancora da far frenare un po’ la corrente a getto per vivere da protagonisti questa tempesta invernale, ma per quello c’è ancora tempo: