Per un finale d’inverno con una NEVICATA in PIANURA servirebbe questo…

Tutti fino all’ultimo si aspettano una breve nevicata in pianura, una spruzzata, per congedarsi in modo meno amaro da questa bruttissima stagione 2023/2024.

Come potrebbe accadere?

Non è difficile: basterebbe un’azione di rimbalzo!

Cosa vuole dire? Transita un primo nucleo perturbato da nord-ovest che porta una breve passata di precipitazioni seguite da un po’ di freddo e da venti secchi da nord, come quella che vediamo qui sotto:

O al limite anche come quella che vediamo qui di seguito:

Correnti da nord-ovest che introducono aria relativamente più fredda e secca, seguite da un rimbalzo delle correnti da sud ovest, come del resto è avvenuto per anni e che ha regalato tante spruzzate di neve non solo al nord ma spesso anche nelle zone interne del centro e sulla Toscana:

Ed è così difficile che vada così entro fine mese? Ci sono alcune emissioni che contemplano questa ipotesi, ma non possiamo ancora attribuire a questo scenario un’attendibilità superiore al 30%.

Seguite però gli aggiornamenti, perché sembra l’unica via possibile per arrivare alla NEVE.