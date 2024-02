Ci sono speranze di INVERNO VERO? Cosa dicono i modelli per i prossimi 10 giorni?

Si pensava di assistere ad una settimana maggiormente invernale rispetto alla non-stagione che abbiamo avuto fino a questo momento, ma quasi sicuramente non sarà così. Qualche spiffero freddo si farà sentire tra oggi e domani al centro e al sud, ma sarà davvero poca cosa. Da ovest tornerà ad ergersi un muro anticiclonico con al suo interno temperature fuori da ogni senso e logica, basti pensare che tra mercoledi 14 e giovedi 15 febbraio si toccheranno sull’Europa occidentale anomalie al rialzo comprese tra 10 e 12° rispetto ai valori normali.

La nuova percussione calda verrà seguita da un disturbo che potrebbe manifestarsi tra venerdi 16 e sabato 17 febbraio con qualche pioggia qua e la, ma la situazione sinottica resterà controllata quasi per intero dall’alta pressione.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 20 febbraio:

1 di 1 ‘

Notiamo il solito gobbone anticiclonico posizionato sull’Europa occidentale, ma con interessamento anche della nostra Penisola con tanta stabilità e mitezza. Solo le regioni meridionali potrebbero essere interessate da qualche disturbo da nord, ma si tratterà davvero di poca cosa.

A seguire potrebbe tornare il freddo e l’inverno? E’ molto difficile, ma qualcosa cambierà lo stesso. La media degli scenari del modello americano valida per venerdi 23 febbraio mostra la riapertura del corridoio nord Atlantico, con perturbazioni e piogge in arrivo sulla nostra Penisola, ma in un contesto non particolarmente freddo:

1 di 1 ‘

Il taglio delle correnti da nord-ovest, ovvero dal nord Atlantico, ci suggerisce che il clima non sarà mitissimo, ma assolutamente non freddo, anche se la neve sulle Alpi non mancherà.

Il modello europeo, nella sua media e per il medesimo giorno (venerdi 23), non è però d’accordo e mostra un’invadenza ancora elevata dell’alta pressione sull’Italia nel medesimo lasso temporale, con condizioni stabili e miti quasi ovunque.

1 di 1 ‘

RIASSUMENDO: alta pressione e mitezza praticamente certa, al netto di qualche disturbo, almeno fino al giorno 20 febbraio. A seguire probabile intervento delle correnti nord atlantiche e nuove piogge sull’Italia, anche se l’alta pressione potrebbe avere anche vita più lunga. Sono al momento scarse le possibilità che la nostra Penisola possa essere interessata da ondate di freddo o da un clima invernale; nei prossimi giorni faremo comunque il punto della situazione in base alle nuove emissioni dei modelli, continuate quindi a seguirci.