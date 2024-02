Ultime note di MALTEMPO, poi sarà di nuovo LEI a governare il tempo italico: L’ALTA PRESSIONE

Questa mattina vi mostriamo l’immagine satellitare il movimento per vedere la situazione del tempo a scala europea ed italica:

Le correnti si sono disposte da nord sull’Italia. Il versante adriatico e il meridione, ancora per oggi, verranno interessati da nuvolosità, qualche rovescio e brevi nevicate in Appennino. Da domani invece l’alta pressione farà piazza pulita di nubi e piogge e tutto tornerà esattamente come una settimana fa, ovvero con il “nulla meteorologico imperante” da nord a sud.

Vediamo allora i rovesci di oggi tramite la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, mercoledi 14 febbraio:

Correnti relativamente più fredde da nord determineranno qualche rovescio sul medio versante adriatico, nelle aree interne e al sud con neve oltre i 1200-1300 metri. Su tutte le altre regioni tempo stabile.

Queste le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori più bassi solo nelle aree interne del centro e del meridione. Più mite il Tirreno e le Isole con punte di 15-17°.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 14 febbraio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

A parte qualche banco di nebbia al mattino in pianura, un po’ di nubi basse in Liguria e velature sulle Alpi, il tempo diverrà stabile e soleggiato ovunque e con temperature in aumento.