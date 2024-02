Tutti i dubbi sul MALTEMPO della terza decade del mese

REDAZIONE: cosa non quadra nel guasto previsto per la terza decade del mese?

GROSSO: i modelli faticano ad inquadrare esattamente il peggioramento perché non vedono una frenata delle correnti da ovest così incisiva da far penetrare il vortice depressionario nel cuore del Mediterraneo. O meglio: alcuni la vedono, altri ma che non sono affatto trascurabili, la vedono appena abbozzata, come si vede qui sotto, una differenza sostanziale:

REDAZIONE: da cosa dipende questa continua invadenza dell’anticiclone?

GROSSO: la cella di Hadley si è spostata verso nord e tutto l’impianto perturbato legato al flusso atlantico ormai si concentra tra il nord (e quando va bene) sul centro Europa, coinvolgendoci molto marginalmente. Parallelamente l’anticiclone ormai è così invadente da invadere ripetutamente l’area mediterranea in tutte le stagioni, limitando al minimo il passaggio delle perturbazioni sull’Italia.

REDAZIONE: e andrà sempre peggio?

GROSSO: è la domanda che si stanno facendo in tanti. La risposta è apparentemente facile ma ci sembrava altrettanto facile anche alla fine degli anni 90, quando annate del genere stavano diventando molto frequenti, invece poi a sorpresa c’è stato per qualche anno un abbassamento del fronte polare, qualche ondata di freddo e il ritorno della neve a più riprese. Dunque non ne sarei così certo, nonostante le prospettive pessime.

REDAZIONE: stamane abbiamo pubblicato un pezzo sull’evoluzione dell’estate 2024, potrebbe essere davvero così torrida?

GROSSO: si, direi che nulla fa pensare il contrario. Bisogna tornare ormai indietro di diversi anni per trovare un’estate fresca o anche solo un mese più fresco della norma nel periodo giugno-settembre.



REDAZIONE: anche a marzo potrebbe essere difficile assistere al passaggio di fronti organizzati?

GROSSO: si solitamente questa difficoltà si riscontra anche nel mese di marzo, mentre tra aprile e maggio la primavera si gioca tutte le sue carte instabili e ci sono anche dei ritorni del freddo fuori stagione.