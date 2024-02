L’ANTICICLONE PAZZO mette il pilota automatico: assenza di fenomeni e mitezza, ma fino a quando?

Niente da fare anche per febbraio, che a parte qualche giornata instabile e piovosa, sta seguendo fedelmente le orme del mese che lo ha preceduto. Si sperava in qualche episodio più invernale, ma l’alta pressione nei prossimi giorni chiuderà tutti i varchi e non avremo speranze di cambiamento almeno fino al giorno 20.

Iniziamo col mostrarvi l’immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo in Europa questa mattina:

Il gobbone anticiclonico distorce il normale fluire delle perturbazioni da ovest verso est come se fosse un macigno in mezzo alla corrente di un fiume. I corpi nuvolosi si infrangono contro questo nuovo mostro e fino alla prossima settimana non si avranno cambiamenti degni di nota.

Andiamo quindi a vedere il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 15 febbraio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole).

A parte un po’ di velature sulla Sardegna e al nord, banchi di nebbia sulla laguna veneta e nubi basse sulla Liguria, non ci sarà nulla da segnalare.

Abbastanza sconcertante per la metà di febbraio, il quadro delle temperature massime previste alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori ben al di sopra della media con punte di 20° sulla Sicilia e sulla Sardegna.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nell’arco della giornata di domani, venerdi 16 febbraio, sempre tra le 9 e le 16:

Un po’ di nubi medio-alte a sporcare il cielo al nord, sull’alto Tirreno e sulla Sardegna. Banchi di nebbia sulla Pianura Padana orientale, per il resto nessun cambiamento.