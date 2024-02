METEO estate 2024? Brutti presagi…

Non è difficile fare una previsione sul meteo dell’estate 2024. L’estate non sbaglia un colpo da molti anni e per questa stagione la tremenda anomalia termica che ha appena caratterizzato la stagione invernale, non può che preludere ad ulteriori anomalie positive, anche estreme.

Dunque l’estate si preannuncia rovente, sperando che invece la primavera conceda qualche passaggio perturbato utile a limitare la siccità, per non arrivare con i terreni rinsecchiti e gli invasi vuoti già dai primi di giugno.

Si prevedono temperature mediamente superiori ai 2°C rispetto al periodo 1981-2010, che è quello di riferimento classico per ora.

I presagi sono brutti in tutti i sensi:

1 perché non solo l’estate potrebbe cominciare già con ondate di caldo a maggio, ma proseguire a corrente alternata anche per tutto il mese di settembre, sulla falsariga degli ultimi anni.

2 perché potrebbe riservarci anche altri eventi estremi come quelli della scorsa stagione, specie nel mese di luglio, il più pericoloso sotto questo punto di vista, con grandinate eccezionali e fenomeni vorticosi ma anche con raffiche di vento impetuose ed estese per km (downburst).



Dunque un’estate tremendamente calda ma anche a tratti pericolosa a causa di potenziali eventi estremi. Non vi è nulla di esagerato in quest’analisi, solo l’evolversi del clima mediterraneo verso condizioni torride, che potranno anche alimentare la piaga degli incendi, a causa dei piromani sempre in azione, specie quando soffia il Maestrale.