Come ci libereremo dell’alta pressione nella terza decade di febbraio? MALTEMPO o FREDDO? Le ULTIMISSIME dal centro di calcolo ECMWF

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo una breve premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, riteniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Fino al 18-20 febbraio non si prevedono novità importanti nello stato del tempo: al netto di qualche disturbo sempre possibile, l’alta pressione governerà il tempo del Mediterraneo e dell’Europa meridionale. La prima mappa mostra le anomalie delle precipitazioni in Europa fino al 18 febbraio:

1 di 1 ‘

Il colore marrone significa SOTTOMEDIA PRECIPITATIVO indotto dall’alta pressione, che con il suo solito gobbone ricoprirà tutto il bacino del Mediterraneo e l’Europa meridionale. Da ciò si evincerà una quasi completa stasi dei fenomeni, temperature miti ed un peggioramento della qualità dell’aria nelle nostre città, oltre a situazioni nebbiose che potrebbero verificarsi in pianura tra la notte e le prime ore del mattino.

Ecco come potrebbe cambiare la situazione nel lasso temporale compreso tra il 19 e il 26 febbraio:

1 di 1 ‘

Sul finire della seconda decade di febbraio si osserverà un ritiro dell’alta pressione verso sud-ovest. Ciò darà manforte al flusso atlantico che come una testa d’ariete riuscirà a penetrare sul Continente. Il quadro precipitativo tornerà ad essere sopra media su gran parte d’Europa e dell’Italia, a testimonianza del transito di perturbazioni atlantiche foriere di precipitazioni.

LEGGI ANCHE Ultime Ore MeteoLive compie 24 anni! Un San Valentino molto speciale insieme ai nostri lettori!

Farà freddo? Non proprio! A tal proposito vi mostriamo la mappa delle anomalie termiche in Europa valida per il medesimo lasso temporale, ovvero dal 19 al 25 febbraio:

1 di 1 ‘

Come si evince da questa mappa sull’Italia avremo maltempo, ma accompagnato da condizioni termiche abbastanza miti. La cartina denuncia un esubero termometrico compreso tra 2 e 3° in sede italica. Per trovare il freddo si dovrà andare sull’Europa orientale e sulla vicina Russia, dove vedete il colore blu.