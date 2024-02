Torna la PIOGGIA ad inizio settimana, ecco dove

Gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo mostrano una notevole dinamicità per quel che riguarda l’evoluzione dell’ultima decade del mese. Ve ne avevamo già parlato nei precedenti editoriali ma ora arrivano le conferme da tutti i principali modelli: l’alta pressione, ora insediatasi sul Mediterraneo, non persisterà a lungo come accaduto nelle scorse settimane.

Fino a domenica senz’altro avremo a che fare con belle giornate e temperature gradevoli, sia in pianura che in montagna, ma ad inizio prossima settimana ecco che le carte in tavola cambieranno nettamente.

L’alta pressione indietreggiare verso ovest, lasciando la porta spalancata sull’Italia, dove affluiranno alcune perturbazioni atlantiche.

Queste masse d’aria più umide porteranno tempo perturbato su diverse regioni, soprattutto quelle centrali e meridionali grazie all’approfondimento di veloci depressioni tirreniche. Il nord rischia di trovarsi ai margini delle precipitazioni più abbondanti, ma questo aspetto sarà meglio chiarito nei prossimi giorni quando saranno più chiare le traiettorie delle perturbazioni.

Il modello europeo ECMWF mostra piogge e rovesci tra lunedì 19 e martedì 20, maggiormente presenti sulle regioni centrali ed Emilia Romagna.

Il collega americano GFS propende per un maggior coinvolgimento del medio-basso Adriatico e del sud, col nord Italia sempre ai margini delle piogge più importanti.

Insomma non è ancora chiaro quali regioni saranno più colpite da piogge e rovesci, ma quel che ora ci interessa conoscere è l’arrivo ormai molto probabile di una nuova perturbazione, che proverà a scalfire l’onnipresente anticiclone.