Meteo 15 giorni: si conferma la SVOLTA nella terza decade di febbraio – le ULTIMISSIME

L’alta pressione ci terrà compagnia in linea di massima fino al 20 febbraio. A seguire si conferma lo spostamento dei massimi pressori verso sud-ovest e l‘ingresso di correnti atlantiche che in un primo saranno artefici di un cambiamento del tempo, ma in un contesto abbastanza mite.

In un secondo momento le sopracitate correnti potrebbero assumere una componente più settentrionale, provenendo direttamente dal nord Atlantico. In questo caso sull’Italia potrebbe arrivare anche un po’ di freddo, specie al nord, con annesso calo del limite delle nevicate quantomeno sull’arco alpino.

Il cambiamento, come anticipato, arriverà in un primo tempo da ovest. Ecco la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 22 febbraio:

Una prima perturbazione darà origine ad un cambiamento del tempo soprattutto al nord e al centro, ma accompagnato da temperature non fredde. Arriveranno comunque delle piogge e qualche nevicata sulle Alpi a quote medio-alte. Si farà sentire anche il vento, che di concerto con la pioggia, farà calare i tassi di inquinamento nelle nostre città con un miglioramento progressivo della qualità dell’aria.

Successivamente, le correnti inizieranno ad assumere un taglio più settentrionale, prelevando aria relativamente fredda dal nord Atlantico. Il tempo sull’Italia diverrà instabile con un calo delle temperature che tuttavia non dovrebbero raggiungere valori particolarmente rigidi.

La seconda mappa è la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 26 febbraio:

Aria relativamente fredda proveniente da nord-ovest e tempo abbastanza instabile sull’Italia con rovesci e nevicate specie sulle Alpi, ma con quota in progressivo abbassamento.

Analizzando la media termica a 1500 metri degli scenari del modello americano valida per la medesima giornata, ovvero lunedi 26 febbraio, notiamo quanto segue:

Il freddo sarà di competenza del nord Europa. Sull’Europa centrale ed in parte sul nord Italia avremo un clima relativamente freddo con nevicate che potrebbero scendere anche a quote relativamente basse sulle Alpi. Su tutte le altre regioni il tempo si presenterà comunque instabile, ma accompagnato da valori termici poco inclini al freddo.