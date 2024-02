Meteo 7 giorni: settimana compromessa, si punta tutto nella terza decade

È tornato l’anticiclone su tutta Italia e il maltempo dei giorni scorsi è ormai un ricordo. Resiste solo qualche raffica di maestrale al sud, ma a breve si attenuerà grazie al rinforzo dell’anticiclone.

Sarà proprio lui il principale protagonista della settimana, almeno fino a domenica: ci aspettano dunque giorni molto stabili e, per l’ennesima volta, un aumento delle temperature.

Per il ritorno della pioggia bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana. Gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo propongono un graduale cedimento dell’anticiclone dal prossimo lunedì, grazie all’intrusione di aria fredda in alta quota, diretta proprio sull’Italia. Dunque potrebbe tornare la pioggia a partire dal nord tra 19 e 20 febbraio, ma per conferme saranno necessari ulteriori aggiornamenti.

A seguire potremmo imbatterci in una vera e propria svolta, tramite l’arrivo di una massa d’aria fredda proveniente dalla Groenlandia, che regalerebbe finalmente condizioni meteo invernali soprattutto al nord. Su questo punto ci ritorneremo nei prossimi editoriali.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 14 febbraio: nulla da fare per la perturbazione di San Valentino. Torna l’anticiclone su tutta Italia, ma clima freddo specie di notte.

Giovedì 15 febbraio: Stabile ovunque, un po’ di maestrale al sud. Temperature in lieve calo.

Venerdì 16 febbraio: generalmente stabile su gran parte d’Italia, nubi in aumento tra pomeriggio e sera al nord e al centro.

Sabato 17 febbraio: tempo stabile ovunque, alta pressione ancora ben presente su tutta Italia. Temperature in aumento.

Domenica 18 febbraio: tempo stabile su tutta Italia, temperature in lieve aumento.

Lunedì 19 febbraio: possibile cedimento dell’anticiclone e infiltrazioni umide dall’Europa centrale. Da confermare un ipotetico peggioramento a partire dal nord.

Martedì 20 febbraio: da confermare un possibile peggioramento al nord e al centro Italia, per la formazione di una depressione tirrenica.

Mercoledì 21 febbraio: piogge al sud, stabile altrove. Si prepara un altro peggioramento a partire dal nord dalla tarda sera.

