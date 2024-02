Piogge a raffica dalla prossima settimana, tempo anche di NEVE?

Continuano ad arrivare aggiornamenti molto promettenti sull’evoluzione meteo della prossima settimana, quando ci troveremo nella terza decade di febbraio, l’ultimo scorcio dell’inverno meteorologico. La stagione proverà a salvarsi in calcio d’angolo proprio sul gong finale, ma è chiaro che le difficoltà saranno innumerevoli.

Non è un caso se fino a questo momento non si è quasi per nulla palesato in Italia, ragion per cui questa linea potrebbe essere facilmente mantenuta anche nelle prossime settimane. Per l’arrivo di vere ondate di freddo, capaci di portare la neve a bassa quota, occorrerà quel qualcosa in più nella disposizione dello scacchiere barico, che negli ultimi mesi non si è per niente visto.

Il modello americano GFS quantomeno ci mostra scenari molto dinamici e pieni di maltempo, a partire dalla prossima settimana. L’anticiclone potrebbe indietreggiare ad ovest, lasciando campo libero alle perturbazioni atlantiche e nord-atlantiche.

Un primo assaggio potrebbe arrivare tra lunedì 19 e martedì 20, con piogge più presenti al centro e al sud, ma il piatto forte arriverebbe dal 21 febbraio in poi grazie ad una vasta perturbazione polare marittima che oltre alla pioggia riporterebbe anche il freddo su tante nostre regioni, specie al nord.

L’arrivo del freddo dal nord-atlantico premierebbe, in termini di temperature invernali e neve, prevalentemente le regioni settentrionali. Tra il 21 e il 25 febbraio potrebbe aprirsi una fase molto perturbata, con potenziali nevicate a quote relativamente basse, quantomeno collinari nel caso in cui si realizzassero le attuali simulazioni. Ovviamente tutto il versante tirrenico godrebbe di piogge sostanziose, come si evince dagli accumuli totali previsti nei prossimi 10 giorni:

Tuttavia mai dire gatto se non ce l’hai sacco! La situazione non è ancora del tutto chiara, specie per la traiettoria che assumerà questo fiume freddo polare-marittimo. Non è escluso, infatti, che si diriga più a est cancellando buona parte delle precipitazioni ad ora previste. Sarà necessario attendere ulteriori approfondimenti prima di avere un quadro chiaro della situazione.