Tutta la METEO fino al Ponte del 25 aprile: arrivano CONFERME!

Archiviata l’azione della depressione mediterranea entro la serata di giovedì 11, da venerdì 12 a lunedì 15 aprile è confermata l’ondata di caldo in arrivo con la rimonta dell’anticiclone che ci farà vivere un anticipo d’estate, ecco le temperature previste nel pomeriggio di sabato 13 aprile a 1500m:

Questa fase dovrebbe essere interrotta da una fase nettamente più fresca, grazie all’inserimento di venti nord-occidentali, che attiveranno dell’instabilità lungo tutto il versante adriatico, dove le temperature caleranno di diversi gradi; moderato calo anche altrove accompagnato da venti sostenuti settentrionali:

Dopo qualche giorno caratterizzato da tempo più tranquillo e stabile, ecco che in corrispondenza del Ponte del 25 aprile e cioè da giovedì 25 aprile, arrivano conferme sulla profonda modifica della circolazione con il ritorno del maltempo da ovest su mezza Italia:

Una conferma ancora più rilevante perché fotocopia di altre emissioni del modello americano e che comunque non si discosta molto dalla linea di tendenza tracciata dalla media degli scenari:

Dunque Ponte bagnato? Magari non del tutto e non per tutti, ma qualche segnale in tal senso c'è. Seguite gli aggiornamenti!