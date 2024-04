La stagione meteo ad un primo BIVIO: occhi puntati sul Ponte del 25 aprile!

Aprile proseguirà così:

-da giovedì 11 tendenza a miglioramento del tempo e fino a lunedì 15 aprile bel tempo e clima progressivamente più caldo, con punte di 28-29°C nelle ore centrali del giorno e sulle zone interne.

–tra martedì 16 e giovedì 18 affondo di aria moderatamente fredda lungo il versante adriatico con tempo ventoso ovunque e rovesci tra nord-est, medio Adriatico e meridione, asciutto altrove.

E l’evoluzione successiva?

-Sembra probabile un ripristino di condizioni stabili e soleggiate, determinato da una rimonta progressiva dell’alta pressione tra venerdì 19 e mercoledì 24 aprile, come si vede qui sotto:

Naturalmente in un contesto del genere il bel tempo prevarrà ovunque e farà abbastanza caldo.

Il punto è: cosa succederà per il Ponte del 25 aprile?



Il 60% delle emissioni punta su un’evoluzione instabile in arrivo da ovest; in altre parole tornerebbero in auge le correnti occidentali, pur animate dall’affondo di una saccatura in discesa dall’Europa nord-occidentale:

Tradotto? Su mezza Italia, segnatamente quella settentrionale e centrale giungerebbero nubi e precipitazioni anche temporalesche, il sud ne rimarrebbe ai margini.

In ogni caso si tratterebbe di un segnale di instabilità, cioè di una stagione che non si arrenderebbe ancora prematuramente ad una deriva estiva anticipata, anche se l’anticiclone (come si può notare dalla prevalenza dei giorni soleggiati) entrerebbe in scena in modo sempre più significativo.