Il commento AUDIO del nostro esperto: come evolverà il tempo nelle prossime ore?

La giornata odierna si prevede instabile al nord con piogge e rovesci abbastanza frequenti. Quota neve in rialzo sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Rovesci e calo termico anche sulla Sardegna e le aree interne del centro, per il resto scarsi fenomeni. Nel corso di giovedi 11 aprile il tempo sull’Italia tenderà a migliorare a parte le ultime incertezze in via di attenuazione, ma sentiamo tutto dalla voce del nostro esperto meteo Paolo Bonino.