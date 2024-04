Come proseguirà Aprile? SORPRESE FREDDE? Perchè no! Guardate…

Un aprile tra alti e bassi dal punto di vista termico in Italia e soprattutto in Europa. Dopo la fase molto calda che ci accompagnerà nel prossimo week-end ( Pronti per un fine settimana ESTIVO? Guardate che TEMPERATURE si prevedono! – MeteoLive.it), all’inizio della settimana prossima potrebbe subentrare un periodo più freddo.

Ad affermare ciò è il prestigioso centro di calcolo ECMWF. Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, riteniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Iniziamo con il profilo termico previsto in Italia ed in Europa fino alla fine del mese. La prima mappa mostra le anomalie termiche rispetto ai valori normali nel lasso temporale compreso tra il 15 e il 21 aprile, ovvero durante la settimana prossima:

Quasi tutto il nostro Continente potrebbe presentare temperature inferiori alla media fino a 3-4° sull’Europa centrale. Temperature sotto media saranno possibili anche al settentrione, fino a 1.5° in meno in prossimità delle Alpi e delle alte pianure. Il resto d’Italia presenterà invece un lieve esubero dalla media su parte del centro, al sud e sulle Isole, valutabile tra 1 e 2°.

Queste invece sono le anomalie termiche previste nel lasso temporale compreso tra il 22 e il 28 aprile:

Temperature attorno alle medie del periodo sull’Europa centrale e su alcuni settori del nord Italia. Sul resto d’Italia i valori termici resteranno invece sopra media tra 1 e 2°.

Passiamo ora al quadro delle PRECIPITAZIONI. La prima mappa mostra le anomalie precipitative attese in Europa tra il 15 e il 21 aprile:

Si nota chiaramente una situazione di correnti settentrionali sul nostro Continente, con le piogge a slittare dall’Europa centrale verso est, impossibilitate a superare il baluardo delle Alpi. Sull’Italia sarà quindi presente un periodo secco su gran parte del nord, lungo il Tirreno e la Sardegna. Precipitazioni in media invece lungo il versante adriatico e al meridione che riusciranno a ricevere qualche rovescio.

Infine, queste sono le anomalie precipitative previste in Europa tra il 22 e il 28 di aprile:

Precipitazioni attorno alla media su gran parte della nostra Penisola. Un leggero deficit precipitativo sarà presente solo su alcune aree del meridione e sulle Alpi.