Affondo freddo in arrivo da lunedì in Adriatico, ma ci sarà maltempo anche…

Dopo la parentesi calda che ci interesserà tra venerdì e domenica con temperature dal sapore estivo (Pronti per un fine settimana ESTIVO? Guardate che TEMPERATURE si prevedono! – MeteoLive.it), da lunedì 15 è previsto l’inserimento di una corrente fredda da nord-ovest con conseguenze instabili non solo lungo il versante adriatico ma anche sul meridione.

Infatti si scaverà una depressione mediterranea che genererà corpi nuvolosi che coinvolgeranno la Sicilia, la Calabria, il Molise e la Puglia. Nel contempo i primi temporali derivanti dall’affondo freddo sulle Venezie, colpiranno l’estremo nord-est:

A livello barico la situazione potrebbe essere quella che vi mostriamo qui sotto, con l’alta pressione che si spingerà quanto basta ad est per costringere le correnti ad inserirsi da nord-ovest e lasciando dunque sottovento e senza piogge tutti i versanti tirrenici e nord-occidentali:

Le conseguenze precipitative da martedì 16 riguarderanno essenzialmente il versante adriatico e il basso Tirreno, mentre il vento e il calo termico saranno protagonisti un po’ ovunque, notate anche in verde le nevicate da stau orografico lungo il versante nordalpino:

Ed ecco le temperature previste a 1500m per mercoledì 17 aprile, dove si nota l’irruzione fredda parzialmente schermata dall’arco alpino specie sul nord-ovest:

Da giovedì 18 aprile l’alta pressione dovrebbe tornare a dominare la scena sospingendo verso l’est la massa d’aria fredda e ripristinando condizioni più stabili e soleggiate.



RIFLESSIONE: l’idea generale è che però ancora il continente europeo debba essere dominato ancora per qualche tempo dalle correnti occidentali, infatti anche questo raro attacco da nord come vedete fa molta fatica a farsi strada verso le nostre latitudini. Sarà dunque più facile che, se dovesse arrivare un nuovo peggioramento in terza decade di aprile, questo ci giunga nuovamente da ovest e non dai quadranti settentrionali.