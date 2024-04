Meteo: dal maltempo, al caldo ed infine al freddo?

La perturbazione di cui vi avevamo parlato nei precedenti editoriali sta irrompendo in queste ore sulle regioni del nord, dove troviamo delle piogge e locali temporali. Il maltempo entrerà nel vivo nelle prossime 24 ore nel momento in cui si svilupperà un ciclone piccolo ma insidioso a ridosso della Corsica, il quale dispenserà altra pioggia su gran parte del nord, locali temporali al centro e in Sardegna.

Gli effetti di questo ciclone si esauriranno del tutto tra mercoledì sera e le prime ore di giovedì, lasciando poi spazio all’alta pressione sub-tropicale su tutta Italia e l’Europa centrale. Dunque il prosieguo di settimana si rivelerà decisamente più stabile e soprattutto molto più caldo, considerando che torneranno a soffiare venti più tiepidi dal Nordafrica che faranno impennare le temperature da nord a sud.

Ma questo momento termico potrebbe rivelarsi momentaneo in quanto ad inizio prossima settimana aumentano le chance dell’arrivo del freddo Artico su gran parte dell’Europa centro orientale. Queste fredde correnti settentrionali potrebbero lambire anche la nostra penisola, generando un diffuso calo delle temperature e anche locali note instabili come acquazzoni e forti temporali. La traiettoria di questa perturbazione è ancora tutta da definire, pertanto potrebbero esserci ancora importanti cambiamenti in corso d’opera riguardo le previsioni per la prossima settimana.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 10 Aprile: piogge che persistono al nord, ciclone in formazione nei pressi della Sardegna. Temporali nelle zone interne del centro. Caldo in ritirata.

Giovedì 11 Aprile: ultimissimi fenomeni su Piemonte e Sardegna, un po’ di nubi altrove. Migliora rapidamente.

Venerdì 12 Aprile: torna l’alta pressione, nuova impennata delle temperature su tutta Italia.

Sabato 13 Aprile: ancora alta pressione e temperature in risalita, ben oltre le medie del periodo.

Domenica 14 Aprile: stabile ovunque, anticiclone su tutta Italia e temperature in netto aumento.

Lunedì 15 Aprile: poche variazioni, insiste l’anticiclone africano su tutta Italia con temperature anomale.

Le piogge cumulate fino al 15 Aprile:

Martedì 16 Aprile: possibile netto calo termico al nord e medio-alto Adriatico, rischio di locali temporali e rovesci.

